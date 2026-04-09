Quinta-feira amanhece com céu aberto em Aquidauana e temperatura pode chegar a 31°C

O Pantaneiro

A quinta-feira (9 de abril) amanheceu com céu claro e temperaturas amenas em Aquidauana. De acordo com os boletins meteorológicos, o dia será marcado por sol entre nuvens, com temperaturas variando entre 22°C e 31°C .

As primeiras horas da manhã registraram temperaturas em torno de 22°C, com sensação de tempo agradável. No período da tarde, os termômetros devem atingir a máxima de 31°C, com predomínio de sol e poucas nuvens ao longo do dia .

A previsão indica que não há expectativa de chuva para esta quinta-feira, diferentemente dos dias anteriores. O céu permanecerá com algumas nuvens, mas sem condições para precipitações .

Os ventos sopram com intensidade fraca, predominantemente de direção sul pela manhã, mudando para sudoeste no decorrer do dia, com velocidade inferior a 10 km/h .

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