Quinta-feira amanhece com céu claro e terá volta do calor em Aquidauana

Amanhecer desta quinta-feira em Aquidauana / O Pantaneiro

Depois de dias com manhãs mais frias e períodos de céu encoberto, a previsão indica o retorno do tempo firme em Aquidauana e região. Nesta quinta-feira (09), segundo o Climatempo, o dia deverá ser marcado pelo predomínio de sol e pela elevação gradual da temperatura ao longo das horas.

A mínima prevista é de 17°C nas primeiras horas da manhã, enquanto a máxima pode atingir os 31°C durante a tarde, proporcionando uma grande amplitude térmica entre o amanhecer e o período mais quente do dia.

A previsão não indica possibilidade de chuva. O céu deve permanecer aberto durante todo o dia e também à noite, favorecendo atividades ao ar livre e mantendo o tempo estável em toda a região.

A umidade relativa do ar pode chegar a 92% no início da manhã, diminuindo gradativamente ao longo da tarde. Os ventos serão fracos, com velocidade em torno de cinco quilômetros por hora.