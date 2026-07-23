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Meteorologia

Quinta-feira amanhece mais fria e com céu nublado em Aquidauana

Previsão aponta mínima de 17°C na região pantaneira; há possibilidade de pancadas de chuva

Redação O Pantaneiro

Publicado em 23/07/2026 às 07:16

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Previsão aponta instabilidade em Aquidauana e região / O Pantaneiro

A quinta-feira (23) amanheceu com temperaturas mais amenas e tempo fechado em Aquidauana e região. De acordo com o Climatempo, a tendência é a mesma observada no dia anterior, com períodos de céu nublado e abertura de sol intercalados pela manhã e à tarde. Há possibilidade de pancadas de chuva, com volume estimado em 22,6 milímetros.

Segundo o Climatempo, os termômetros devem variar entre 17°C e 25°C, enquanto a sensação térmica pode chegar aos 21°C. A umidade relativa do ar permanece elevada, atingindo até 96%, e os ventos sopram de sul-sudoeste, com velocidade média de seis quilômetros por hora.

Nos próximos dias, porém, a previsão indica que voltará a esquentar gradativamente em Aquidauana e região.

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