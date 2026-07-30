Quinta-feira amanhece nublada e tem previsão de chuva em Aquidauana

Climatempo aponta instabilidade na região; temperaturas ficam mais amenas
Moradores de Aquidauana e região devem voltar a ficar atentos à possibilidade de chuva / O Pantaneiro
Depois de dias marcados pelo tempo firme, os moradores de Aquidauana e região devem voltar a ficar atentos à possibilidade de chuva. A quinta-feira (30) amanheceu nublada e, de acordo com o Climatempo, será marcada pela instabilidade.
O dia terá alternância entre períodos de sol e aumento de nebulosidade, com probabilidade de chuva de 49% e volume estimado em 1,4 milímetro.
Ainda segundo o Climatempo, as temperaturas também ficam mais amenas em Aquidauana e região, com mínima de 20°C e máxima de 29°C.
A manhã começou com muitos ventos, que deverão soprar predominantemente do quadrante leste. A umidade relativa do ar oscila entre 60% e 92%. Há alta probabilidade de formação de arco-íris em caso de ocorrência das pancadas previstas.
Obras
Serviços incluem substituição de pavers, reconstrução de mureta e remoção de raízes que comprometiam a segurança dos pedestres
Esporte
Entidade destaca trajetória de mais de 15 anos de dedicação ao desenvolvimento da modalidade, com trabalho de inclusão social, formação de atletas e conquistas dentro e fora das quadras
Campanha histórica
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