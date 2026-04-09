Quinta-feira chega com mais de 20 vagas na Casa do Trabalhador de Aquidauana

Casa do Trabalhador de Aquidauana / O Pantaneiro

A Casa do Trabalhador de Aquidauana divulgou um novo quadro de vagas de emprego disponíveis para os municípios de Aquidauana e Anastácio, além de oportunidades regionais para a zona rural e outras cidades. Os interessados devem comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para atualizar o cadastro e concorrer às posições.

As oportunidades disponíveis para a região são:

- 02 Atendente balconista

- 02 Atendente do setor de frios e laticínios

- 01 Auxiliar de estoque

- 02 Auxiliar de limpeza

- 05 Auxiliar de linha de produção

- 02 Auxiliar de padeiro

- 01 Camareira de hotel

- 01 Carregador e descarregador de caminhões

- 01 Empregada doméstica nos serviços gerais

- 01 Garçom

- 02 Instalador de internet/técnico

- 01 Serralheiro

Vagas exclusivas para PCD (Pessoas com Deficiência)

- 03 Repositor de mercadorias

Vagas regionais (zona rural e outras cidades)

- 01 Alimentador de linha de produção

- 02 Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas

- 01 Motorista de caminhão

- 01 Operador de máquina

Veja como se candidatar:

A Casa do Trabalhador informa que o contato por telefone serve apenas para verificar se a vaga de interesse ainda está disponível. Caso o trabalhador tenha interesse na oportunidade, é necessário comparecer pessoalmente ao posto de atendimento para fazer a atualização do cadastro. No local, será feita a verificação do perfil do candidato em relação à vaga desejada.

A orientação é que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento a pedido do empregador. Por isso, os interessados devem buscar o atendimento o quanto antes.

Serviço – A Casa do Trabalhador de Aquidauana fica localizada na Rua Estevão Alves Correa, 1895, no bairro Alto. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. O telefone para informações é o (67) 3241-5652, mas a confirmação da vaga e a efetivação do cadastro exigem a presença do candidato no posto.

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