Quinta-feira chega com possibilidade de chuva e calor em Aquidauana

Previsão indica temperaturas entre 23°C e 33°C
Os moradores de Aquidauana terão uma quinta-feira, 16, de tempo instável e temperaturas elevadas. De acordo com os sistemas de monitoramento meteorológico, o dia será marcado por precipitação, com predomínio de céu nublado e possibilidade de chuva durante todo o período .
A previsão indica temperaturas entre 23°C pela manhã e 33°C no período da tarde, com sensação térmica mais elevada devido à combinação de calor e umidade .
A manhã começa com temperaturas por volta de 24°C a 27°C, com possibilidade de chuva leve. No início da manhã, por volta das 5h, os termômetros marcam cerca de 24°C. A partir das 8h, a temperatura sobe para 27°C .
O pico de calor deve ocorrer entre 11h e 14h, quando a temperatura máxima pode chegar a 33°C. No período da tarde, por volta das 14h, os termômetros devem marcar 31°C .
À noite, as temperaturas entram em declínio, ficando entre 23°C e 27°C, com céu encoberto e possibilidade de chuva leve. A partir das 20h, os termômetros registram cerca de 27°C, caindo para 25°C às 23h .
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