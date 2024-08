Aniversário de Aquidauana será marcado por calor de 39ºC

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / João Éric, O Pantaneiro

O friozinho literalmente se despede de Aquidauana e Anastácio nesta quinta-feira (15). Isso porque, os termômetros podem chegar a marcar 39ºC no decorrer do dia.



A previsão é do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), que ainda previu temperatura mínima de 17ºC.



Contudo, essa temperatura mais amena só deve ser sentida ao amanhecer ou durante a noite.



A umidade do ar fica entre 60% e 10%. O céu deve ser de poucas nuvens, mas durante a tarde pode surgir uma névoa seca. Além disso, não há previsão de chuva.