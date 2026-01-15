Acessibilidade

15 de Janeiro de 2026 • 14:08

Clima

Quinta-feira pode ter pancadas de chuva em Aquidauana

As temperaturas devem variar entre mínima de 21 °C e máxima de 37 °C ao longo do dia.

Da redação

Publicado em 15/01/2026 às 07:10

Céu nesta manhã na cidade / Você Repórter

Aquidauana deve registrar tempo instável nesta quinta-feira (15), conforme a previsão divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas devem variar entre mínima de 21 °C e máxima de 37 °C ao longo do dia.

Segundo o Inmet, o céu ficará com muitas nuvens e há previsão de pancadas de chuva, que podem ocorrer em diferentes períodos. A população deve ficar atenta às condições climáticas, principalmente durante deslocamentos e atividades externas.

