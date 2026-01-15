Quinta-feira pode ter pancadas de chuva em Aquidauana

Céu nesta manhã na cidade / Você Repórter

Aquidauana deve registrar tempo instável nesta quinta-feira (15), conforme a previsão divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas devem variar entre mínima de 21 °C e máxima de 37 °C ao longo do dia.



Segundo o Inmet, o céu ficará com muitas nuvens e há previsão de pancadas de chuva, que podem ocorrer em diferentes períodos. A população deve ficar atenta às condições climáticas, principalmente durante deslocamentos e atividades externas.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!