Quinta-feira será de céu nublado e temperatura chegando a 33°C em Aquidauana

O Pantaneiro

A quinta-feira (23 de abril), será marcada por uma transição no tempo em Aquidauana. De acordo com os boletins meteorológicos, o dia amanheceu com céu nublado e tendência de abertura de sol no decorrer da tarde.

A temperatura deve variar entre 21°C e 33°C. Enquanto a madrugada e o início da manhã registram temperaturas em torno de 21°C, a tarde promete ser quente, com os termômetros podendo atingir a máxima de 33°C.

Ao longo do dia, o céu permanecerá predominantemente nublado pela manhã, com aberturas para o período da tarde. A previsão indica que não haverá chuva, com o tempo seco predominando . A umidade relativa do ar deve diminuir nas horas mais quentes, exigindo atenção especial para hidratação.

Os ventos sopram com intensidade fraca, predominantemente de direção sudeste pela manhã, com velocidade inferior a 10 km/h. À tarde, a direção muda para leste/nordeste, mantendo-se fracos.

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