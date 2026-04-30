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Meteorologia

Quinta-feira será de chuva isolada e temperaturas elevadas em Aquidauana

Dia começa com possibilidade de pancadas leves e termina com céu encoberto

Da redação

Publicado em 30/04/2026 às 07:04

Atualizado em 30/04/2026 às 07:06

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O Pantaneiro

A quinta-feira (30), será marcada por instabilidade climática em Aquidauana. De acordo com os institutos de meteorologia, a previsão indica possibilidade de chuva fraca e isolada durante o dia, com predomínio de céu encoberto no período da noite. As temperaturas devem ficar entre a mínima de 24°C e a máxima de 33°C.

A manhã deve começar com temperaturas amenas, por volta dos 24°C a 25°C, e há possibilidade de pancadas leves de chuva . No período da tarde, os termômetros sobem gradativamente, atingindo a máxima de 33°C, com ventos de intensidade fraca, predominantemente na direção leste.

O nascer do sol está previsto para as 10h33, e o pôr do sol ocorrerá às 21h54 . A umidade relativa do ar deve ficar elevada devido à instabilidade típica da região pantaneira nesta época do ano.

Apesar da previsão de chuva, não há indicativos de tempestades severas ou ventanias fortes para a cidade. A orientação para a população é redobrar a atenção em vias públicas durante os períodos de chuva, especialmente motociclistas e ciclistas, e evitar locais sujeitos a alagamentos caso as pancadas sejam mais intensas.

A tendência para os próximos dias é de manutenção das temperaturas elevadas, com máxima podendo chegar a 34°C na sexta-feira (1º), e possibilidade de novos episódios de chuva isolada ao longo do final de semana.

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