Quinta-feira será de temperaturas médias em Aquidauana

O Pantaneiro

Nesta quinta-feira, 7 de novembro de 2024, Aquidauana pode esperar um dia predominantemente nublado com alta probabilidade de chuva ao longo do dia. A previsão indica até 2 mm de precipitação e uma chance de 90% de chuva, especialmente à tarde. O céu encoberto e a umidade relativa do ar em torno de 69% contribuirão para um dia abafado, com sensação térmica em torno dos 33 °C. A velocidade do vento deve alcançar 11 km/h, com rajadas de até 17 km/h, proporcionando algum alívio para o calor, conforme o boletim do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

As temperaturas devem variar, mantendo-se entre mínimas de 24 °C e máximas de 29 °C, com uma sensação térmica que pode subir devido à alta umidade. As condições atmosféricas serão influenciadas por pressões relativamente baixas, e há uma leve possibilidade de tempestades ao longo do dia.

O dia amanhece por volta das 4h56 e o pôr do sol ocorre às 17h57, permitindo um dia de aproximadamente 13 horas de luz. A previsão ainda alerta para altos índices de radiação UV, recomendando-se cuidados com a exposição ao sol.