Quinta-feira será de tempo nublado em Aquidauana

Dia nublado em Aquidauana / Rhobson Tavares/O pantaneiro

A previsão do tempo para esta quinta-feira (19) em Aquidauana indica variação de temperaturas entre 18ºC (mínima) e 32ºC (máxima), de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



O céu deve permanecer com muitas nuvens ao longo de todo o dia, incluindo manhã, tarde e noite. Apesar da nebulosidade, não há previsão de chuva para o município.



A orientação é para que a população esteja atenta às variações de temperatura e mantenha-se hidratada, especialmente nas horas mais quentes do dia.

