Quinta-feira será quente em Aquidauana

Clima será quente / O Pantaneiro

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica uma quinta-feira (28) ensolarada e com avanço de nebulosidade em grande parte de Mato Grosso do Sul. Aquidauana marca 25°C inicialmente e atinge, nos horários mais quentes do dia, 33°C.

Apesar da previsão de sol, não se descarta a possibilidade de chuvas e tempestades, com destaque para a região Norte.

Nesta quinta-feira, as temperaturas voltam a subir, com máximas que podem atingir os 35°C na região Sudeste do estado. Além disso, os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50km/h.

Em Campo Grande, o dia inicia aos 24°C e atinge os 31°C. Em Dourados, os termômetros marcam 23°C inicialmente e chegam aos 32°C. Iguatemi e Anaurilândia, nas regiões Leste e Cone-Sul, apresentam mínimas de 23°C e máximas de 31°C.

Paranaíba e Três Lagoas, na região do Bolsão, também registram temperaturas semelhantes: 24°C pela manhã e 31°C no período da tarde. Na região Norte, Coxim tem mínima de 25°C e máxima de 33°C.

Corumbá, na região pantaneira, marca 25°C e 34°C. No Sudoeste do estado, os valores em Porto Murtinho variam entre 28°C e 35°C.