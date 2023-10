Quinta-feira tem possibilidade de chuva em Aquidauana

Tempo nublado / O Pantaneiro

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para esta quinta-feira (19) é de tempo instável, com chuvas de intensidade fraca a moderada em grande parte de Mato Grosso do Sul. Pontualmente, ainda podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, principalmente nas regiões sudoeste, sul e sudeste do Estado.

De acordo com a meteorologia, os termômetros de Campo Grande iniciam aos 22°C e atingem 36°C ao longo do dia. Dourados tem mínima de 23°C e máxima também de 36°C. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã registra variação entre 20°C e 31°C. No Conesul, Iguatemi tem mínima de 23°C e máxima de 33°C.

Com 21°C, Anaurilândia tem previsão de temperatura mínima entre as mais baixas do Estado e sua máxima pode chegar aos 35°C. A região do Bolsão apresenta variação entre 23°C e 38°C. Paranaíba tem mínima de 24°C e máxima de 38°C, já Três Lagoas tem 23°C como mínima prevista e atinge os 36°C ao longo do dia.

Na região Sudoeste, Porto Murtinho tem temperatura oscilando entre 26°C e 37°C. Já no Pantanal, Corumbá inicia aos 25°C e chega aos 38°C, enquanto Aquidauana tem mínima de 26°C e máxima de 40°C. No norte do Estado, Coxim marca inicialmente 27°C e sobe até 41°C, temperatura máxima prevista para o dia.