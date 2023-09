Quinta-feira tem previsão de tempo mais 'fresquinho' em Aquidauana

Tempo ensolarado / O Pantaneiro

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para esta quinta-feira (28) é de tempo estável com temperaturas mais amenas. Além disso, não se descartam chuvas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Campo Grande terá mínima de 16°C e máxima de 32°C. Em Dourados, 15°C pela manhã e 32ºC pela tarde. No leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 17°C inicialmente e sobem até os 33ºC. No Conesul, Iguatemi registra mínima de 14°C e máxima de 30°C. Em Ponta Porã, valores ficam entre 14°C e 29°C.

Em Corumbá, na região pantaneira, a mínima será de 19°C e máxima de 31°C; Aquidauana terá variação entre 19°C e 34°C. No sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 17°C e atinge os 31°C. No norte, Coxim terá 23°C cedo e alcançará os 37°C ao longo do dia. No Bolsão, Três Lagoas registra 20°C pela manhã e 35°C de tarde.