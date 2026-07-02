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Meteorologia

Quinta-feira amanhece com céu limpo e temperatura agradável em Aquidauana

Mínima de 18°C foi registrada nas primeiras horas do dia, enquanto a máxima deve alcançar os 28°C

O Pantaneiro

Publicado em 02/07/2026 às 07:16

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Quinta-feira amanheceu com céu limpo, mas nebulosidade pode aumentar ao longo do dia, segundo Climatempo / O Pantaneiro

A quinta-feira (02) amanheceu com céu limpo e temperatura amena em Aquidauana e região. O sol predomina ao longo do dia e favorece a elevação gradual dos termômetros. A previsão indica tempo firme, sem possibilidade de chuva, garantindo condições favoráveis para quem pretende realizar atividades ao ar livre.

Nas primeiras horas desta manhã, os moradores enfrentam mínima de 18°C. Durante a tarde, a temperatura deve atingir os 28°C, proporcionando um clima agradável em toda a região.

De acordo com o Climatempo, o céu permanece ensolarado durante a manhã, com aumento de nuvens no período da tarde. À noite, a nebulosidade aumenta ainda mais, mas o tempo segue estável e sem expectativa de precipitações, diz o instituto de meteorologia.

A umidade relativa do ar varia entre 89% e índices mais baixos durante a tarde, enquanto os ventos sopram de sul-sudoeste (SSW), com velocidade média de 9 km/h, contribuindo para a sensação de conforto térmico.

O sol nasceu às 06h19 e deve se pôr às 17h14. Segundo a previsão, não há probabilidade de formação de arco-íris, já que não são esperadas chuvas ao longo desta quinta-feira.

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