Quinta-feira amanhece com céu limpo e temperatura agradável em Aquidauana

Quinta-feira amanheceu com céu limpo, mas nebulosidade pode aumentar ao longo do dia, segundo Climatempo / O Pantaneiro

A quinta-feira (02) amanheceu com céu limpo e temperatura amena em Aquidauana e região. O sol predomina ao longo do dia e favorece a elevação gradual dos termômetros. A previsão indica tempo firme, sem possibilidade de chuva, garantindo condições favoráveis para quem pretende realizar atividades ao ar livre.

Nas primeiras horas desta manhã, os moradores enfrentam mínima de 18°C. Durante a tarde, a temperatura deve atingir os 28°C, proporcionando um clima agradável em toda a região.

De acordo com o Climatempo, o céu permanece ensolarado durante a manhã, com aumento de nuvens no período da tarde. À noite, a nebulosidade aumenta ainda mais, mas o tempo segue estável e sem expectativa de precipitações, diz o instituto de meteorologia.

A umidade relativa do ar varia entre 89% e índices mais baixos durante a tarde, enquanto os ventos sopram de sul-sudoeste (SSW), com velocidade média de 9 km/h, contribuindo para a sensação de conforto térmico.

O sol nasceu às 06h19 e deve se pôr às 17h14. Segundo a previsão, não há probabilidade de formação de arco-íris, já que não são esperadas chuvas ao longo desta quinta-feira.