12 de Fevereiro de 2026 • 13:47

Clima

Quinta-feira terá mínima de 23ºC e máxima de 36ºC em Aquidauana

O dia será de céu com muitas nuvens e há possibilidade de chuva isolada ao longo do período.

Da redação

Publicado em 12/02/2026 às 07:48

Atualizado em 12/02/2026 às 07:51

Você Repórter/ O Pantaneiro

A previsão do tempo para Aquidauana nesta quinta-feira (12) indica variação de temperatura entre 23ºC e 36ºC, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o órgão, o dia será de céu com muitas nuvens e há possibilidade de chuva isolada ao longo do período.

A orientação é para que a população acompanhe as atualizações dos boletins meteorológicos, especialmente em caso de mudanças nas condições climáticas.

