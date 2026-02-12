Quinta-feira terá mínima de 23ºC e máxima de 36ºC em Aquidauana

Você Repórter/ O Pantaneiro

De acordo com o órgão, o dia será de céu com muitas nuvens e há possibilidade de chuva isolada ao longo do período.

A previsão do tempo para Aquidauana nesta quinta-feira (12) indica variação de temperatura entre 23ºC e 36ºC, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A orientação é para que a população acompanhe as atualizações dos boletins meteorológicos, especialmente em caso de mudanças nas condições climáticas.

