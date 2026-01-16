Semana termina com previsão de chuva e calor em Aquidauana

Você Repórter/ O Pantaneiro

Aquidauana deve registrar tempo instável nesta sexta-feira (16), conforme a previsão divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas previstas variam entre mínima de 23 °C e máxima de 37 °C ao longo do dia.



Segundo o Inmet, o céu permanecerá com muitas nuvens e há previsão de pancadas de chuva, que podem ocorrer em diferentes períodos. A população deve ficar atenta às condições do tempo, especialmente durante deslocamentos e atividades ao ar livre.

