16 de Janeiro de 2026 • 12:30

Clima

Semana termina com previsão de chuva e calor em Aquidauana

As temperaturas previstas variam entre mínima de 23 °C e máxima de 37 °C ao longo do dia

Da redação

Publicado em 16/01/2026 às 07:10

Atualizado em 16/01/2026 às 08:22

Você Repórter/ O Pantaneiro

Aquidauana deve registrar tempo instável nesta sexta-feira (16), conforme a previsão divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas previstas variam entre mínima de 23 °C e máxima de 37 °C ao longo do dia.

Segundo o Inmet, o céu permanecerá com muitas nuvens e há previsão de pancadas de chuva, que podem ocorrer em diferentes períodos. A população deve ficar atenta às condições do tempo, especialmente durante deslocamentos e atividades ao ar livre.

