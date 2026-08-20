Amanhecer desta quinta-feira em Aquidauana / O Pantaneiro

Com o avanço de uma frente fria em Mato Grosso do Sul, Aquidauana também sentirá os efeitos e terá uma quinta-feira (20) com temperaturas mais amenas. Os termômetros oscilarão entre a mínima de 15°C e a máxima de 27°C, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Ao longo do dia, a previsão indica variação entre períodos de abertura de sol e céu nublado, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva a partir do período da tarde.

De acordo com o Inmet, os ventos serão de intensidade fraca. O nasceu às 06h03 e se põe às 17h33. A lua está na fase crescente.

A tendência é que as temperaturas sigam amenas até o fim de semana, quando começam a subir gradativamente em Aquidauana e região.