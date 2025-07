Concurso da Rainha do Rodeio 2025 celebra a força feminina e abre inscrições em Aquidauana

Foto: O Pantaneiro

As interessadas podem se inscrever presencialmente na loja Oficial Make (rua Manoel Antônio Paes de Barros, nº 360 – Centro), das 8h às 18h, sem intervalo para almoço. As categorias são divididas por idade: Princesa (10 a 12 anos), Madrinha (15 a 17 anos) e Rainha (18 anos ou mais).

Aquidauana abriu oficialmente as inscrições para o tradicional Concurso da Rainha do Rodeio, que este ano faz parte da programação cultural da 56ª EXPOAQUI e promete movimentar a cidade com muita representatividade, beleza e tradição. Além da escolha da Rainha, o concurso elegerá também a Madrinha dos Peões e a Princesa da festa, valorizando as diferentes faixas etárias e incentivando a participação feminina nas celebrações locais.

O concurso será dividido em três fases: a primeira inclui a inscrição e retirada de rifas, que serão vendidas pelas candidatas. Na segunda fase, as cinco participantes que venderem mais rifas em cada categoria avançam à final. A última etapa ocorre no dia da Cavalgada de abertura da Expoaqui, com desfile em dois trajes — um livre e outro com peças oficiais do evento. A avaliação será feita por jurados e levará em conta critérios como beleza, postura, simpatia, desenvoltura, conhecimento sobre o agro e desempenho na venda das rifas.

Para a organizadora Fernanda Diniz, o concurso vai além da passarela: “É uma oportunidade de as meninas se destacarem, representarem a cidade e, muitas vezes, iniciarem uma trajetória de reconhecimento. Elas se dedicam o ano todo por esse momento, e muitas acabam sendo chamadas para fazer fotos, participar de campanhas e outros eventos. É algo cultural, bonito e que também empodera.”

Com o lema “Celebrando a tradição, cultivando o futuro”, o concurso busca resgatar os valores históricos e culturais da região pantaneira, promovendo a inclusão das jovens nas festividades tradicionais.

A EXPOAQUI 2025 acontece entre os dias 14 e 17 de agosto e contará com grandes atrações da música sertaneja como Jads & Jadson, Zé Henrique & Gabriel, Ralf e João Bosco & Vinícius. O rodeio também é destaque, reunindo os melhores atletas do país em busca de vaga para a final em Barretos. Além disso, a feira agropecuária trará estandes com grandes marcas do setor, leilões, palestras e oportunidades de negócios.

O evento é uma realização do Sindicato Rural de Aquidauana, com apoio da Prefeitura Municipal, do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, da loja Oficial Make e do Oficial Country. Toda a programação terá entrada gratuita.

