Raio causa explosão e incêndio em loja; Centro de Aquidauana fica sem energia

Equipes no reparo / Foto: Ronald Regis/O Pantaneiro

A queda de um raio na região central de Aquidauana causou o incêndio de uma loja de embalagens, na tarde desta segunda-feira (23). A descarga também causou a suspensão de energia elétrica em todo Centro, além do comércio sem luz, os semáforos estão desligados.

Segundo uma moradora, houve uma explosão e em seguida fumaça na fiação. Uma equipe do Corpo de Bombeiros, com sete militares, foi acionada para o combate. Foi identificado um possível curto-circuito, que teria causado as chamas.

Conforme os militares, a fiação que saia do padrão estava queimada, outras fiações do lado interno da edificação também apresentavam sinais de aquecimento. Não houve vítimas, o local foi deixado aos cuidados do responsável para que providenciasse um profissional para realizar os reparos elétricos.

Equipes da Concessionária Energisa estão trabalhando em reparos e manutenção na Rua Marechal Malet.