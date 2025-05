Raios UV permanecem elevados apesar da terça-feira nublada

A exposição ao sol sem proteção pode levar ao desenvolvimento do câncer de pele / Agência Brasil

Nesta terça-feira, 27 de maio de 2025, os municípios de Aquidauana e Anastácio, em Mato Grosso do Sul, registram índices de radiação ultravioleta (UV) classificados como "moderados a altos", com valores estimados entre 5 e 6. Apesar do céu parcialmente nublado e da possibilidade de chuvas ocasionais, a exposição prolongada ao sol ainda representa riscos à saúde.

A radiação UV é uma das principais responsáveis por danos à pele e aos olhos, podendo causar envelhecimento precoce, queimaduras solares e aumentar o risco de câncer de pele. Mesmo em dias nublados, até 80% dos raios UV podem atravessar as nuvens, tornando essencial a adoção de medidas preventivas.

Para se proteger adequadamente, recomenda-se:

* Evitar a exposição direta ao sol entre 10h e 16h, quando a radiação UV é mais intensa.

* Utilizar protetor solar com fator de proteção (FPS) 30 ou superior, aplicando-o generosamente 30 minutos antes da exposição e reaplicando a cada duas horas ou após nadar ou suar.

* Usar roupas de proteção, como camisas de manga longa, calças compridas, chapéus de abas largas e óculos de sol com proteção UV.

* Buscar sombra sempre que possível, especialmente durante os horários de pico da radiação solar.

É importante lembrar que superfícies como água, areia e concreto podem refletir os raios UV, aumentando a exposição mesmo na sombra. Portanto, a adoção dessas medidas é fundamental para a prevenção de danos à saúde causados pela radiação ultravioleta.

A população deve permanecer atenta às previsões meteorológicas e aos alertas emitidos pelos órgãos competentes, ajustando suas atividades ao ar livre conforme necessário para garantir a segurança e o bem-estar de todos.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:



Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!