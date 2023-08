Rajadas de vento de mais de 65 km/h causaram estragos em Aquidauana; três pessoas ficaram feridas

Evento foi cancelado / Ronald Regis/ O Pantaneiro

O temporal atingiu Aquidauana na noite de ontem (18) e duas das vítimas foram internadas na Santa Casa, após um tumulto causado pelo temporal repentino na região da Avenida Pantaneta, onde acontecia o evento cultural Encontro de Chamamezeiros

Na noite da última sexta-feira (18), a cidade de Aquidauana foi atingida por um temporal com relâmpagos, chuva forte e rajadas de vento que ultrapassaram a casa dos 65 km/h, segundo a Defesa Civil.

O temporal chegou durante o evento do 4º Encontro de Chamamezeiros, na Avenida Pantaneta, o que causou tumultos e desespero em quem prestigiava o evento, três pessoas ficaram feridas.

Em decorrência da chuva e das rajadas de vento, o público do evento tentou abrigar-se sob as barracas de artesanato, comidas e tendas para proteger a estrutura do palco.

Devido ao tumulto, três pessoas foram vítimas de queimaduras causadas por óleo de fritura de uma barraca de pastel. A Defesa Civil registrou cerca de 30 mm de chuva, entre 21h e 23h.

Duas das vítimas sofreram queimaduras de segundo grau e foram encaminhadas para a Santa Casa de Campo Grande, a terceira vítima sofreu queimaduras superficiais, de primeiro grau e ambas integram a mesma família.

E.V.C, de 61 anos, teve mais de 33% do corpo queimado pelo óleo quente, já C.V.C, de 40 anos, teve 22% do corpo queimado. A terceira vítima, F.L.P, de 25 anos, sofreu queimaduras superficiais de primeiro grau, com cerca de 2% do corpo afetado, foi atendida e liberada em seguida.

Sem luz

O temporal de ontem (18), deixou diversos bairros de Aquidauana e região sem energia elétrica. Em declaração exclusiva ao jornal O Pantaneiro, a companhia de energia elétrica, Energisa, pede compreensão aos cidadãos devido a gravidade dos impactos causados pelo temporal que atingiu todo o estado de Mato Grosso do Sul.

Ainda conforme a Energisa, cerca de 11 equipes foram deslocadas para atender 58 transformadores sem energia, em Aquidauana. Além disso, há registros de cabos de energia rompidos.

A companhia elétrica informa que diversos municípios da região pantaneira foram atingidos pelo temporal. Segundo a empresa, ainda não há previsão para restabelecer 100% da energia elétrica, mas informa que até a metade da semana que vem os danos serão reparados.

“A Energisa tem focado em pontos que são considerados prioritários pela equipe estratégica. Ou seja, postos de atendimento de saúde e hospitais”, informa.

Pela cidade, podem ser encontrados diversos galhos de árvores, fios de energia e cabos de internet rompidos. Apesar disso, a Defesa Civil relata que não há chamados registrados, ou seja, nenhum cidadão entrou em contato com o órgão para relatar danos que podem ser considerados graves.