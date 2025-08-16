Ralf sobe neste sábado ao palco da Expoaqui 2025

A apresentação em Aquidauana faz parte da nova jornada de Ralf, que recentemente realizou uma turnê de sucesso nos Estados Unidos
Grandes sucessos do cantor Ralf serão levados ao público neste sábado, na Expoaqui 2025 / Divulgação
A Expoaqui 2025 se prepara para receber uma das vozes mais aclamadas da música sertaneja. Neste sábado, 16 de agosto, a grande atração da noite é o cantor Ralf, ex-membro da icônica dupla Chrystian & Ralf. Em sua nova fase de carreira solo, iniciada em 2021, o artista promete um show emocionante e nostálgico, celebrando um repertório que marcou gerações.
Conhecido por sua potência vocal inconfundível, Ralf trará ao palco de Aquidauana os grandes sucessos que o público aprendeu a amar ao longo de décadas. Clássicos como "Nova York", "Saudade", "Chora Peito" e "Cheiro de Shampoo" estão no repertório, garantindo um momento de muita emoção e nostalgia para os fãs da música sertaneja raiz. Além das canções que consagraram a dupla, o show contará com novidades de sua carreira solo, mostrando a versatilidade e a evolução do artista.
A apresentação em Aquidauana faz parte da nova jornada de Ralf, que recentemente realizou uma turnê de sucesso nos Estados Unidos, levando a cultura e a saudade da música brasileira para os fãs que vivem no exterior. A expectativa é de que o público de Aquidauana e região lotem o espaço do show para prestigiar a voz única de um dos maiores nomes da história da música sertaneja.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Eventos
O evento, que acontece na região central, será marcado por apresentações musicais, fanfarras, desfiles temáticos e demonstrações de civismo e orgulho local
Habitação
As regularizações e novas construções significam a realização de sonhos para muitas famílias
Tráfico
Os dois homens detidos foram encaminhados para a Polícia Civil para as providências legais
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS