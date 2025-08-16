Acessibilidade

16 de Agosto de 2025 • 12:59

Expectativa

Ralf sobe neste sábado ao palco da Expoaqui 2025

A apresentação em Aquidauana faz parte da nova jornada de Ralf, que recentemente realizou uma turnê de sucesso nos Estados Unidos

Da redação

Publicado em 16/08/2025 às 10:34

Atualizado em 16/08/2025 às 10:47

Grandes sucessos do cantor Ralf serão levados ao público neste sábado, na Expoaqui 2025 / Divulgação

A Expoaqui 2025 se prepara para receber uma das vozes mais aclamadas da música sertaneja. Neste sábado, 16 de agosto, a grande atração da noite é o cantor Ralf, ex-membro da icônica dupla Chrystian & Ralf. Em sua nova fase de carreira solo, iniciada em 2021, o artista promete um show emocionante e nostálgico, celebrando um repertório que marcou gerações.

Conhecido por sua potência vocal inconfundível, Ralf trará ao palco de Aquidauana os grandes sucessos que o público aprendeu a amar ao longo de décadas. Clássicos como "Nova York", "Saudade", "Chora Peito" e "Cheiro de Shampoo" estão no repertório, garantindo um momento de muita emoção e nostalgia para os fãs da música sertaneja raiz. Além das canções que consagraram a dupla, o show contará com novidades de sua carreira solo, mostrando a versatilidade e a evolução do artista.

A apresentação em Aquidauana faz parte da nova jornada de Ralf, que recentemente realizou uma turnê de sucesso nos Estados Unidos, levando a cultura e a saudade da música brasileira para os fãs que vivem no exterior. A expectativa é de que o público de Aquidauana e região lotem o espaço do show para prestigiar a voz única de um dos maiores nomes da história da música sertaneja.

