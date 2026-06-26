Ramão da Estação morre aos 71 anos e deixa legado em Camisão

Ramão faria aniversário no próximo dia 14 de julho / Reprodução

A comunidade do distrito de Camisão, em Aquidauana, amanheceu de luto com a notícia da morte de Ramão Prudêncio de Faria, conhecido carinhosamente como "Ramão da Estação", aos 71 anos.

Segundo informações de familiares e amigos, Ramão estava internado em tratamento contra uma pneumonia, mas não resistiu às complicações da doença e morreu nesta quinta-feira (25).

Muito conhecido na região, ele trabalhou como agente da Estação Ferroviária de Camisão, onde construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com o trabalho e pelo bom relacionamento com a comunidade.

De acordo com o comunicado de falecimento, o velório acontece nesta sexta-feira (26), na capela da Pax Universal, desde as 09h. O sepultamento está previsto para as 16h.

