Ramão da Estação morre aos 71 anos e deixa legado em Camisão

Conhecido pela atuação como agente na Estação Ferroviária do distrito, ele estava internado para tratar uma pneumonia
Ramão faria aniversário no próximo dia 14 de julho / Reprodução
A comunidade do distrito de Camisão, em Aquidauana, amanheceu de luto com a notícia da morte de Ramão Prudêncio de Faria, conhecido carinhosamente como "Ramão da Estação", aos 71 anos.
Segundo informações de familiares e amigos, Ramão estava internado em tratamento contra uma pneumonia, mas não resistiu às complicações da doença e morreu nesta quinta-feira (25).
Muito conhecido na região, ele trabalhou como agente da Estação Ferroviária de Camisão, onde construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com o trabalho e pelo bom relacionamento com a comunidade.
De acordo com o comunicado de falecimento, o velório acontece nesta sexta-feira (26), na capela da Pax Universal, desde as 09h. O sepultamento está previsto para as 16h.
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