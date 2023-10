Ramão não resiste à doença, parte e deixa saudades em Aquidauana

Arquivo Pessoal

O aquidauanense Ramão Albuquerque de Gois, de 60 anos, residente no bairro Santa Terezinha, não resistiu a uma cirrose hepática, uma condição séria que afeta o fígado e morreu na noite desta quinta, 19.

A família e amigos prestam últimas homenagens.

"Foi com muito pesar que recebi a notícia do falecimento de uma pessoa muito especial na minha vida. Alguém que me marcou pela sua generosidade, pela sua alegria e disponibilidade para ajudar quem mais precisava. As memórias que guardo são as melhores e o sentimento forte que nos uniu será preservado para sempre. Meu coração está com todos os seus familiares e amigos. Que descanse em paz meu amigo Ramão! Meus mais sinceros pêsames! Que Deus conforte a família!", disse um amigo nas redes sociais.

A família do senhor Ramão, de 60 anos, residente no bairro Santa Terezinha, em Aquidauana, divulgou o caso no mês de agosto e iniciou campanha de vaquinha virtual para arrecadar fundos. O objetivo era auxiliar no tratamento da sua cirrose hepática. Em Aquidauana, os amigos e familiares também fizeram rifas e almoços beneficentes para arrecadar verbas.

Ramão tinha enfrentando dificuldades com a morosidade do SUS (Sistema Único de Saúde), e a família buscou outras alternativas para garantir o acesso rápido e adequado aos cuidados médicos necessários, porém, o tempo foi curto.

Informações sobre o velório e sepultamento serão divulgadas em breve.