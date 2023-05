Rapaz é preso após tentar fugir de abordagem da PM em Aquidauana

Divulgação

Nesta quinta-feira, dia 4, a equipe do trânsito do 7º Batalhão de Polícia Militar prendeu um homem de 18 anos por direção perigosa após tentar fugir de abordagem policial.

Por volta das 23h00min, durante o patrulhamento preventivo e ostensivo no Bairro Alto, os militares perceberam que dois indivíduos em uma moto estavam andando devagar com as lanternas apagadas de forma que estivessem observando os comércios locais.

Diante da situação, a equipe policial deu a ordem de parada, porém, ao perceber que seriam abordados, os homens tentaram fugir em alta velocidade, colocando em risco a vida dos demais usuários da via. Após o acompanhamento tático em diversas ruas da cidade, em determinado ponto o condutor perdeu o controle da direção e chocou-se com a lixeira de uma residência.

Os militares procederam com a abordagem e, ao questionar os indivíduos sobre a fuga, o condutor informou que fugiu porque não tinha CNH e a motocicleta estava com as documentações atrasadas.

Foram realizados os procedimentos administrativos, a motocicleta foi encaminhada ao pátio do Detran e, após o atendimento médico, o autor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.