Rapaz é preso por furto de creme de avelã, shampoo e sabonete em Aquidauana

Um rapaz, de 18 anos, foi preso por furto de potes de creme de avelã, shampoo e sabonete líquido, subtraídos de um supermercado em Aquidauana.

Conforme a ocorrência, a Polícia Militar do 7º BPM deteve o autor do furto na manhã de terça-feira (11).

Funcionários do supermercado acionaram a polícia e ao chegarem ao local, os policiais foram informados que um indivíduo havia tentado subtrair produtos do estabelecimento. Antes de conseguir sair do local, o suspeito foi abordado, e os objetos furtados foram localizados com ele.

Entre os itens recuperados estavam dois potes de creme de avelã, um frasco de shampoo e dois frascos de sabonete líquido.

O rapaz confessou o crime e foi encaminhado sem lesões corporais à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde foi entregue às autoridades competentes para as providências cabíveis.