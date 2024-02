Rapaz é preso por furtos em série em Aquidauana

Divulgação

Um rapaz foi preso por furtar uma bicicleta em Aquidauana ontem (20). Na ocorrência, a polícia descobriu que ele era responsável por uma série de furtos no município.



Conforme divulgado pela polícia, a Força Tática da Polícia Militar recebeu informações sobre um furto de uma bicicleta nas proximidades da academia SESC. O autor, descrito como usando bermuda jeans e camiseta escura, foi avistado durante o patrulhamento no bairro Alto/Rodoviária de Aquidauana.



Ao visualizar um indivíduo com as características descritas, a equipe procedeu com uma ordem de abordagem, utilizando sinais sonoros e luminosos. No entanto, o suspeito empreendeu fuga a pé, pelas ruas próximas da rodoviária, e pulou o muro de um comércio. A equipe ordenou que o autor saísse do local, mas ele subiu no telhado e, ao tentar fugir, sofreu uma queda.



Na calçada, o autor ainda tentou fugir. Diante da situação, foram efetuados disparos de munição de impacto controlado, para conter o suspeito. Ao ser alcançado, o rapaz resistiu com chutes e socos, resultando no uso de instrumento de menor potencial ofensivo, spray de pimenta, e na necessidade de algemá-lo para evitar fuga.



O autor admitiu ter furtado a bicicleta, indicando o local onde a escondeu. A equipe foi até o endereço indicado, encontrando a bicicleta marca Monark. Além disso, o jovem confessou ter roubado um celular nas proximidades da rodoviária, ter furtado um tablet, dinheiro e um relógio de outra residência no bairro Alto na mesma semana.



Diante do fato, ele foi preso e, por apresentar lesões, foi encaminhado ao Hospital Regional de Aquidauana.



Cabe ressaltar que o autor possui uma extensa ficha criminal, principalmente por prática de furto.