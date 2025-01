Rapaz envolvido em furto de cocaína da delegacia de Aquidauana é encontrado morto

Caso foi registrado na delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro, Arquivo

O rapaz de 30 anos envolvido no esquema que desviou 101 quilos de cocaína da delegacia de Aquidauana, foi encontrado morto, na noite desse domingo (5) no IPCG (Instituto Penal de Campo Grande), localizado no Jardim Noroeste, na Capital.

Com diversas passagens policiais, o rapaz teve envolvimento no esquema que desviou 101 quilos de cocaína de dentro da delegacia de polícia de Aquidauana, caso de grande repercussão na época, 2019, porque envolvia o próprio delegado da cidade.

Ele foi encontrado morto por volta das 21 horas de ontem, dentro da cela e perto de um "pó branco". A suspeita é de que se trata de cocaína e ele pode ter sofrido overdose, contudo, as circunstâncias da morte serão investigadas, segundo o Campo Grande News.