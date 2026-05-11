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Trânsito

Rapaz fica ferido em acidente entre carro e moto em Aquidauana

Vítima foi encontrada consciente, mas sem capacete e com ferimentos

Da redação

Publicado em 11/05/2026 às 10:02

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Divulgação/Samu

Um jovem de 19 anos ficou ferido em uma colisão entre um carro e uma motocicleta na noite de domingo (10), na Rua Antônio Campelo, esquina com a Rua Cláudio Fernando Estela, no bairro Serraria Terezinha, em Aquidauana. O acidente foi registrado por volta das 19h40, e a equipe do Samu 192 foi acionada para atendimento.

No local, os socorristas encontraram o jovem, condutor de uma motocicleta Honda CG, consciente, orientado e deambulando pela cena do acidente, já sem o capacete. Ele apresentava ferimento na região do supercílio. A equipe realizou o atendimento conforme protocolo de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), com posterior encaminhamento ao Pronto Socorro de Aquidauana, onde o paciente permaneceu sob cuidados da equipe médica.

Não há informações sobre o estado de saúde do jovem nem sobre as circunstâncias da colisão. O Samu 192 reforça seu compromisso com agilidade, técnica e dedicação à vida, prestando socorro qualificado em situações de emergência.

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