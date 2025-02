Rapaz prende a mão na roda de moto e é socorrido em Aquidauana

Fotos e dados: SAMU

Na manhã desta sexta-feira (14), um jovem sofreu um grave acidente de trânsito na Rua Antônio Alves Corrêa, próximo à Cancha de Aquidauana. Por volta das 11h30, a guarnição Bravo 05 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para prestar socorro à vítima, que ficou com a mão direita presa entre a corrente e a roda de uma motocicleta Honda Bros.

Segundo relatos, antes da chegada do SAMU, um morador local precisou cortar a corrente da moto para tentar liberar a mão do rapaz. Mesmo assim, a equipe de resgate precisou intervir para cortar uma corda que também estava prendendo a vítima.

A vítima relatou aos socorristas que trafegava pela via com uma corda amarrada ao braço. Em determinado momento, a corda se soltou e acabou enroscando na roda da motocicleta em movimento. O impacto fez com que ele fosse puxado e arremessado ao solo, prendendo sua mão na estrutura da moto.

Seguindo o protocolo de trauma, a equipe do SAMU prestou os primeiros socorros no local e encaminhou o jovem ao Hospital Regional de Aquidauana. Ele sofreu uma laceração na mão direita e ficou sob os cuidados da equipe médica para avaliação e tratamento.

O caso chama atenção para a importância do uso correto de equipamentos de segurança e dos cuidados ao transportar objetos enquanto se conduz um veículo. A identidade da vítima não foi divulgada.