Rara Arara-Azul Albina é Avistada em Fazenda no Pantanal

"Faz um tempo meu esposo trabalhando no campo avistou ela e comentou", afirmou a trabalhadora que fez o registro / Arquivo Pessoal

Uma descoberta surpreendente emocionou trabalhadores e criadores de uma fazenda em Aquidauana: o avistamento de uma raríssima arara-azul albina. O inusitado animal, com a plumagem branca, foi flagrado no meio de outras araras da mesma espécie, confirmando um fenômeno genético extremamente incomum na natureza.

Uma trabalhadora relatou ao jornal O Pantaneiro o momento do avistamento. Seu marido, que estava a trabalho no campo, foi o primeiro a ver a ave e, para não ser desacreditado, rapidamente tirou uma foto. "Faz um tempo meu esposo trabalhando no campo avistou ela e comentou", disse.

Intrigados, os proprietários da fazenda e o marido da trabalhadora saíram em busca do animal, mas não o encontraram de imediato. A arara só reapareceu quando eles já estavam voltando. O avistamento foi confirmado horas mais tarde, quando a ave foi vista novamente, dessa vez acompanhada por outras duas araras-azuis.

A arara-azul, por si só, já é uma espécie ameaçada de extinção e um símbolo do Pantanal. O albinismo, uma condição genética rara que causa a ausência de pigmentação, torna o animal ainda mais especial e valioso. A presença da arara-azul albina reacende a esperança na biodiversidade pantaneira e reforça a importância da preservação ambiental na região.

