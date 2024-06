Reabertura do Asilo São Francisco é marcada por emoção e alegria

Prefeito Odilon Ribeiro - Divulgação / Agecom

Sob as bençãos de Deus e São Francisco e com cerimônia repleta de sorrisos e lágrimas de alegria, o lar dos idosos de Aquidauana, o “Asilo São Francisco” reabriu suas portas nessa quinta-feira, 06.

Durante toda a manhã, aconteceu a cerimônia de reinauguração do Asilo São Francisco, com uma multidão que foi conferir de perto como ficou a unidade após ser completamente reformada. Essa reforma se fez necessária depois de uma parte da estrutura dos telhados ter desabado no dia 16 de agosto de 2022, felizmente no momento do incidente não havia nenhum idoso nos cômodos que foram destruídos.

O prefeito Odilon Ribeiro juntamente com a primeira-dama Maria Eliza, a diretora do Asilo - Maristela Prado Leite, o promotor Dr. José Maurício de Albuquerque e os vereadores de Aquidauana descerraram a placa de inauguração, marcando a reabertura do asilo após a reforma completa.

“Nos reunimos aqui para esse ato solene, mas que é carregado de muito significado, de carinho e de muito respeito, porque essa obra não se compara a nenhuma outra que já entregamos no nosso mandato. Essa é para cuidar de gente, é para cuidar de quem precisa e já fez tanto nessa vida, é para mim a mais importante de todo o meu mandato”, afirmou o prefeito Odilon Ribeiro.

Em seu discurso, o prefeito Odilon enfatizou as parcerias fundamentais para que a reforma acontecesse, sendo o aporte jurídico do Ministério Público de Aquidauana, o apoio com recursos do duodécimo destinado pela Câmara Municipal de Aquidauana, o trabalho de projetos, fiscalização e acompanhamento da obra das secretarias de Planejamento e Administração e, também, a dedicação integral e o cuidado de toda a equipe de funcionários e a diretoria do Asilo São Francisco.

“Quando tudo desabou aqui dentro, veio a tristeza e o desespero. Mas a gente veio aqui, junto com o Ministério Público, com os vereadores, nossa equipe da prefeitura, engenheiros, a Maristela e sua equipe do asilo e juntos abraçamos isso tudo, somamos os esforços e ajudamos a reerguer o lar dos nossos idosos”, lembrou, emocionado, o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro.

Ao todo, na reforma do asilo foram investidos pouco mais de R$ 3 milhões de reais, para fazer a reestruturação do local, inclusive, com aquisição de ares-condicionados. Desse recurso, R$ 292 mil reais foram destinados pela Câmara Municipal de Aquidauana, na devolução de duodécimo para ajudar na construção e na compra dos ares-condicionados. E, o prefeito Odilon autorizou o investimento de recursos próprios do município, cerca de R$ 2,7 milhões para a custeio da obra e estruturação para reabrir o asilo.

Para que a reforma fosse possível, a Prefeitura de Aquidauana e o Ministério Público Estadual, da Comarca de Aquidauana firmaram um Termo de Ajuste de Conduta (TAC), formalizando a autorização para que a Administração Municipal custeasse e realizasse a reforma geral do Asilo São Francisco.

Ao fazer uso da palavra, o promotor Dr. José Mauricio, também emocionado, lembrou que desde o desabamento veio acompanhando de perto a obra, viu o quanto precisava ser feito de investimento para deixar o asilo em condições seguras para voltar a receber os idosos.

“A nossa obrigação é proporcionar o mínimo de dignidade para que estejam em um lugar seguro para desfrutarem do merecido descanso. Estou para completar 25 anos de trabalho na Comarca de Aquidauana e acompanho de perto o trabalho do asilo, quando cheguei anos atras encontrei um asilo desgastado em sua estrutura, sem ser submetido a nenhuma significativa reforma”, relatou o promotor Dr. José Mauricio.

Ao falar sobre a parceria do Poder Executivo com o Ministério Público, Dr. José Mauricio salientou: “quero agradecer ao prefeito Odilon por prontamente ter atendido as sugestões do MP quando as instalações desse prédio clamavam por reforma. Nas várias reuniões que tivemos, trocamos ideias e chegamos à decisão de que esse local precisava de uma reforma por completo, que foi acompanhada de perto por nós e pela equipe técnica da prefeitura”.

Após 1 ano e 8 meses de intenso trabalho na reforma geral, todo o espaço do asilo foi totalmente transformado, está muito mais confortável, aconchegante, garantindo mais segurança e qualidade de vida para os idosos e também melhores condições de trabalho para a equipe de funcionários do asilo.

“Nosso coração está transbordando de alegria, nosso choro hoje é de alegria e gratidão. Estamos vivendo a concretização de um sonho nosso e dos nossos idosos, de quem vive e depende daqui, do carinho e do cuidado que damos a eles. O gesto solidário de destinar recursos e fazer a obra acontecer por completo, com cada detalhe, é uma atitude que a gente não tem palavras pra agradecer. Muito obrigada pela parceria da prefeitura, do prefeito Odilon e sua equipe, do Dr. José Mauricio e todos do MP, dos vereadores, dos nossos funcionários do asilo e de todas as pessoas e entidades que se doam e fazem doações para ajudar nossos asilo”, afirmou a diretora do asilo, Maristela Prado.

O Asilo São Francisco tem área construída de 1.200 metros quadrados e com a reforma, a estrutura completa dos telhados de todo o complexo do asilo foi feita de ferro e com telhas isotérmicas, foram feitas novas instalações elétricas e hidráulicas, reforma completa dos sanitários com adequação para acessibilidade, novos pisos nas áreas internas e externas, instalação do projeto de prevenção contra pânicos e incêndios, construção das calçadas e reforma geral das salas de recepção, consultório, capela e dos pavilhões dos quartos.

Também foram feitos os serviços de jardinagem e paisagismo e o asilo ganhou completo sistema de monitoramento de vídeo em seus ambientes para dar mais segurança.

Os idosos do asilo são atendidos pela prefeitura de Aquidauana com atendimentos de fisioterapia, atividades com educadora física, recebem acompanhamento nutricional por meio da equipe multidisciplinar da Secretaria Municipal de Saúde de Aquidauana.

O presidente da Câmara, Nilson Pontim e o vereador Wezer Lucarelli (líder do prefeito no Legislativo), citaram a relevância que tem o asilo no contexto social da cidade e afirmaram que todos os vereadores votaram e aprovaram o apoio e a devolução de recursos para ajudar na obra do asilo.

“Com a aprovação de todos os vereadores, o Legislativo deu sua contribuição nessa obra e hoje estamos aqui nesse momento tão feliz, vendo um lugar digno e bonito para cuidar de vidas”, destacou o vereador Nilson Pontim.

Também prestigiaram a reinauguração, os vereadores Clériton Alvarenga, Everton Romero, Marquinhos Taxista, Reinaldo Kastanha, Chico Tavares, Humberto Torres, Valter Neves, Tião Melo, Anderson Meireles e Sargento Cruz; Padre Francisco Cáceres – que celebrou a missa de ação de graças; além de secretários municipais de Aquidauana, imprensa local, autoridades civis, militares, do Poder Judiciário, lideranças comunitárias, de associações filantrópicas, indígenas e religiosas.

HISTÓRICO – O Asilo São Francisco é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, fundado em 1962 e, inicialmente, funcionou no prédio onde, hoje, é o Museu de Arte Pantaneira - “Manoel Antônio Paes de Barros”.

Em 1977, o Lions Clube de Aquidauana construiu essa sede e doou para o funcionamento do asilo. De lá pra cá, o asilo foi escrevendo sua história de filantropia e, há mais de 30 anos essa estrutura predial não passava por uma reforma.

A primeira diretoria do asilo teve os seguintes integrantes: Presidente - Ada Moreira de Barros, vice-presidente: Rita Julieta Trindade, 1ª tesoureira: Maria de Lourdes Ribeiro FragelliI, 2ª tesoureira: Zilda Mattye Martins, 1ªsecretária Ivone de Arruda Franco, 2ª secretaria: Anisia Buchara Chebel, Conselho Fiscal: Antônio Salustio Areias.

Atualmente, o asilo atende 30 idosos, tem 22 funcionários, é mantido com recursos municipais e via TAC com Ministério Público, além de doações de instituições, igrejas, associações e demais pessoas que em gesto solidário auxiliam com donativos para atender os idosos.





