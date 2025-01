A Câmara Municipal de Aquidauana foi o palco da cerimônia de posse do prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos para o quadriênio 2025-2028. O evento, que aconteceu nesta quarta-feira, 1º de janeiro, marca o início oficial da nova gestão municipal do prefeito Mauro do Atlântico, vice-prefeito Dr Murilo e dos vereadores.

A solenidade teve início às 19 horas, com a presença de autoridades locais, familiares e cidadãos. Durante a cerimônia, o prefeito eleito assumiu o compromisso de governar para o bem-estar da população aquidauanense, enquanto o vice-prefeito reforçou o seu papel de apoio na administração.

Além disso, os vereadores eleitos prestaram o juramento de compromisso com a cidade e a responsabilidade de legislar em prol dos interesses da comunidade. Os novos membros do Legislativo municipal assumem, com a posse, o desafio de discutir e aprovar leis que impactam diretamente a vida dos cidadãos, além de fiscalizar e acompanhar as ações do Executivo. O vereador Everton Romero (PSDB) assumiu como novo presidente da Câmara Municipal de Aquidauana e deu posse aos governantes do executivo.

Considerando o grande número de pessoas que prestigiou o evento, foi necessária a instalação de um telão e cadeiras extras em frente ao prédio da Câmara Municipal para a transmissão da cerimônia.

A posse é um marco simbólico e uma oportunidade para que os novos governantes apresentem suas propostas e compromissos com a cidade, diante de uma plateia atenta e esperançosa. Este momento representa não só a transição de um ciclo político, mas também o início de novos projetos e desafios que buscam promover o progresso e o bem-estar da população.

A Câmara Municipal de Aquidauana passa a ser composta pelos seguintes vereadores:

Partido - Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV):

Vereadores

Anna da Silva Saravy

Fred Frank Lili

Marcos Moreira Gomes

Partido - Federação PSDB/Cidadania

Vereadores

Antonio Nilson Pontim

Everton Romero

Reinaldo Fontes Pinheiro

Wezer Alves Rodrigues Lucarelli



Partido Liberal (PL)

Vereador

Edenilson Dittmar Junior

Partido Social Democrático (PSB)

Vereadores

Genivaldo Ribeiro Pinto

Renato Bossay Correa

Partido Progressistas (PP).

Vereadores

Gilberto Barbosa da Cruz

Valter Neves Barbosa

Wilsandra Aparecida de Lima Beda