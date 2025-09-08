Recém-nascido é encontro em caixa de frutas de casa em Aquidauana

Você Repórter

Na noite de domingo (7), por volta das 19h25, o Corpo de Bombeiros Militar em Aquidauana foi acionado para atender uma ocorrência envolvendo um recém-nascido, na Rua Antônio Gonçalves, no bairro Nova Aquidauana.

Chegando ao local, a equipe de resgate recebeu a informação de que a solicitante havia encontrado um bebê dentro de uma caixa de frutas nos fundos da sua residência.

Os bombeiros realizaram os primeiros exames e, em seguida, encaminharam o recém-nascido ao Hospital Regional de Aquidauana para avaliação médica. O estado de saúde do bebê não foi informado pela assessoria no momento da divulgação.

O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso e providenciar as medidas cabíveis, conforme prevê a legislação vigente.

As autoridades seguem apurando as informações para entender as circunstâncias da descoberta e garantir o melhor interesse da criança.

