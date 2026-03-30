Recepcionistas da saÃºde participam de capacitaÃ§Ã£o para melhorar acolhimento em Aquidauana

A iniciativa integra as aÃ§Ãµes da gestÃ£o municipal para fortalecer a AtenÃ§Ã£o PrimÃ¡ria e todos os serviÃ§os da rede de saÃºde / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

Na última sexta-feira (27), a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Saúde e Saneamento, realizou um treinamento com os agentes administrativos que atuam na linha de frente das unidades de saúde do município. A capacitação teve como foco trabalhar técnicas de atendimento, recepção e estratégias para melhorar o acolhimento, agilizar o atendimento e garantir mais qualidade nos serviços oferecidos à população.

Durante o treinamento, o prefeito Mauro do Atlântico e a secretária de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga, reforçaram aos servidores a importância da qualificação para um atendimento cada vez mais humano e acolhedor aos pacientes, aliado à eficiência no serviço prestado.

A iniciativa integra as ações da gestão municipal para fortalecer a Atenção Primária e todos os serviços da rede de saúde, reconhecendo que os profissionais da recepção e administração são os primeiros contatos dos usuários com o sistema público e desempenham papel fundamental na experiência do paciente.

A capacitação faz parte de um processo contínuo de valorização dos servidores e aprimoramento dos serviços de saúde, com foco na humanização, na organização do fluxo de atendimento e na resolutividade dos encaminhamentos. A expectativa é que as técnicas e orientações repassadas sejam aplicadas no dia a dia, proporcionando um atendimento mais ágil, organizado e acolhedor à população aquidauanense.

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