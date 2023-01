Recusa de moradores em atender IBGE atrasa conclusão do Censo em Aquidauana

Ronald Regis

Aquidauana não teve o Censo 2022 concluído devido a recusa das entrevistas por parte dos moradores.

Em entrevista ao site O Pantaneiro, a coordenadora de subárea de Aquidauana para o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Doris da Silva Teixeira, destacou a importância da população receber os recenseadores.

“Estamos em mês de revisão. Ha muitas ausências, casas vagas, recusas por setor. Tudo foi repassado aos supervisores que a partir de amanhã, estarão saindo às ruas para encontrar essas pessoas que, por algum motivo, não responderam essa pesquisa censitária”, pontuou.

Segundo ela, o município de Aquidauana necessita de, pelo menos, 45 mil habitantes para receber verbas que são direcionadas à saúde, educação e desenvolvimento.

“As verbas federais são necessárias para atender a população, caso não seja cumprido o número necessário, quem perde com isso é o munícipe, eu ou você, que precisamos do médico, da vaga hospitalar, da vaga na creche, da escola de qualidade que qualifique nossos filhos para um futuro melhor. Então, se esconder ou recusar responder o censo não é uma boa escolha. O próprio cidadão escolhe dessa forma como será o futuro de sua cidade”, defende Doris.

Ainda segundo ela, se os supervisores conseguirem achar todos os ausentes, será em média, 2,5 mil pessoas.

“Isso considerando que Aquidauana tem a média de população de 2,97 pessoas por casa. Os telefones para contato são o 9 9248-3941, por whats 24 horas ou o 137 das 7 às 20. Alguns poderão nos ligar e responder o censo por telefone, bastando nos passar nome, endereço e telefone, pois já temos as coordenadas por GPS de todas as casas do município", finalizou Doris.