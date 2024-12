Rede de Ensino de Aquidauana celebra formaturas indígenas como marco educacional

Divulgação/Prefeitura de Aquidauana

A Rede Municipal de Ensino de Aquidauana encerrou o ano letivo de 2024 com celebrações emocionantes nas escolas indígenas da região, destacando o compromisso com a educação e a valorização cultural. Ao longo das últimas semanas, as Escolas Municipais Indígenas realizaram solenidades de formatura, marcando a conclusão de etapas importantes da Educação Básica para alunos de diversas aldeias.

Em nota oficial, a Secretaria Municipal de Educação destacou a importância dessas cerimônias e parabenizou os formandos, familiares e toda a equipe escolar. O prefeito Odilon Ribeiro e a secretária municipal de Educação, Profª Luzia Cunha, elogiaram as comunidades escolares das instituições envolvidas: Escola Visconde de Taunay, além das indígenas Lutuma Dias (Aldeia Limão Verde), Feliciano Pio (Aldeia Ipegue), Francisco Farias (Aldeia Água Branca), General Rondon (Aldeia Bananal) e Marcolino Lili (Aldeia Lagoinha).

As solenidades de formatura foram descritas como momentos de alegria e significado, refletindo o esforço, a dedicação e a superação de desafios pelos alunos, que agora se preparam para novas etapas de suas jornadas.

Educação e preservação cultural

As escolas indígenas de Aquidauana desempenham um papel essencial na preservação das culturas, línguas e tradições dos povos originários, enquanto promovem uma educação de qualidade que capacita os jovens para os desafios do mundo moderno. As formaturas simbolizam o sucesso desse trabalho, representando a força e a resistência das comunidades indígenas em sua busca por um futuro promissor.

"Parabenizamos, em especial, os diretores, coordenadores e professores que, com dedicação e profissionalismo, têm sido pilares na educação e inspiração dos alunos. O trabalho de vocês é fundamental para fortalecer a educação indígena e construir uma sociedade mais justa e igualitária", destacou a secretária Luzia Cunha.

Perspectivas para o futuro

A Secretaria de Educação reforça que as conquistas de 2024 são apenas o começo de uma trajetória de sucesso e realizações para os formandos. A expectativa é que os jovens levem consigo os valores, conhecimentos e força de suas raízes para contribuir com o desenvolvimento de suas comunidades e da sociedade em geral.

As solenidades reforçam a importância de uma educação inclusiva e integrada, celebrando as conquistas das escolas indígenas como um marco de resistência, união e esperança para um futuro melhor.