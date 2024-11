Rede Feminina apresenta dados sobre pacientes oncológicos em Aquidauana

Divulgação

A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Anastácio e Aquidauana, promoveu visitas a diversas Unidades de Saúde de Aquidauana com o objetivo de consolidar uma parceria e obter um levantamento detalhado dos pacientes oncológicos cadastrados no Sistema Único de Saúde (SUS). Esse esforço visa compreender a realidade dos pacientes e melhorar o atendimento e o apoio oferecido na região.

Após a coleta de dados e o levantamento, a Rede contabilizou uma amostragem de 200 pacientes oncológicos, distribuídos entre as Unidades de Saúde de Aquidauana. A divulgação desses dados ocorre por meio de uma Roda de Conversa, que se realiza de 11 a 14 de novembro, e está sendo amplamente compartilhada em veículos de comunicação locais. O relatório também será enviado às Secretarias Municipais de Saúde e Assistência Social para servir como ponto de partida na definição de ações específicas para 2025.

Perfil dos Pacientes Oncológicos em Aquidauana

De acordo com o levantamento, os 200 pacientes foram classificados em três categorias de acompanhamento:

78 pacientes em fase ativa , realizando tratamentos como quimioterapia, radioterapia e uso de medicamentos;

, realizando tratamentos como quimioterapia, radioterapia e uso de medicamentos; 117 pacientes em fase de controle/acompanhamento ;

; 5 pacientes que abandonaram o tratamento.

Em relação aos tipos de câncer diagnosticados, a análise revelou uma maior incidência de câncer de mama, com 52 casos, seguido de câncer de pele (41 casos), próstata (24 casos) e útero (17 casos). Os demais tipos de câncer apresentaram incidência inferior a 10 casos cada.

Roda de Conversa na unidade - Divulgação

Importância dos Dados e Ações Futuras

A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Aquidauana destaca a importância dessa amostragem, que será essencial para orientar e planejar as atividades de apoio e prevenção a serem implementadas ao longo de 2025. Esses dados oferecem um panorama fundamental para a elaboração de estratégias específicas que atendam às necessidades dos pacientes oncológicos do município.

Além disso, a Rede espera que esse levantamento inspire a criação de novas políticas públicas e programas de assistência, contando com o envolvimento das Secretarias de Saúde e Assistência Social. O objetivo é promover um suporte mais direcionado e eficiente, com foco na melhoria da qualidade de vida e do acompanhamento dos pacientes oncológicos da região.