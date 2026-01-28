Rede Municipal de Ensino de Aquidauana abre matrículas para EJA 2026

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está com matrículas abertas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) no ano letivo de 2026. A iniciativa oferece uma nova oportunidade para quem deseja retomar os estudos e concluir o Ensino Fundamental, com turmas no período noturno.

As aulas serão ministradas em duas escolas da rede municipal: CAIC e Feliciano Pio. A oferta de vagas é limitada, e os interessados devem procurar a secretaria de uma dessas unidades portando a documentação pessoal necessária para efetivar a inscrição.

O programa EJA é destinado a jovens e adultos que não tiveram a oportunidade de completar a educação básica na idade regular. O objetivo é promover inclusão educacional, ampliar o acesso ao conhecimento e abrir novas perspectivas profissionais e pessoais para os estudantes.

Serviço – Mais informações sobre o processo de matrícula, documentação exigida e detalhes do curso podem ser obtidas pelo telefone (67) 3240-1400. A gestão municipal reforça que a educação é um direito de todos e uma ferramenta fundamental para a construção de um futuro com mais oportunidades.

