30 de Novembro de 2025 • 18:14

Aquidauana

Reencontro reúne estudantes da década de 80 do Irene Cicalise

Grupo reuniu-se novamente após décadas para celebrar a amizade e relembrar momentos marcantes da infância em Aquidauana MS

Redação

Publicado em 30/11/2025 às 15:59

Atualizado em 30/11/2025 às 16:12

O Pantaneiro

Aquidauana foi palco, neste último final de semana, de um emocionante reencontro entre antigos alunos da tradicional Escola Irene Cicalise. A turma, que compartilhou a trajetória escolar entre 1984 e 1991 e concluiu a oitava série naquele ano, reuniu-se novamente após décadas para celebrar a amizade e relembrar momentos marcantes da infância.

O encontro, carregado de nostalgia e alegria, trouxe de volta lembranças de corredores, recreios, brincadeiras e aprendizados que moldaram a formação dos participantes. Muitos dos ex-alunos viajaram especialmente para a ocasião: a maioria veio de Campo Grande, enquanto outros partiram de cidades como Aquidauana, Ponta Grossa (PR) e Dourados, demonstrando o carinho e a importância dessa fase da vida.

Além dos colegas, professores também foram convidados a participar desse momento especial. A professora Hercília Lemos, que lecionava Matemática, esteve presente e representou os educadores que marcaram a história da turma. Sua presença emocionou os antigos estudantes, que puderam expressar pessoalmente sua gratidão. Já a querida professora Mie Oshiro, embora não tenha conseguido comparecer, enviou um gesto afetuoso: bolos preparados com carinho, que adoçaram a sobremesa e reacenderam memórias afetivas entre todos.

O reencontro foi embalado por risadas, fotografias antigas, conversas sobre o passado e relatos sobre a vida adulta. Cada recordação compartilhada reforçou os laços que, mesmo após tantos anos, permanecem vivos.

Ao final do encontro, ficou o sentimento de que, apesar do tempo e da distância, algumas conexões permanecem eternas. Para os antigos alunos da Escola Irene Cicalise, voltar às raízes foi mais do que revisitar o passado: foi celebrar uma parte fundamental de quem se tornaram.

Um evento simples, mas profundamente significativo — assim foi o reencontro que ficará guardado com carinho na memória de todos os participantes.

