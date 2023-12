Refis 2023 em Aquidauana oportuniza moradores a regularizar suas pendências

Refis 2023 dá descontos / Divulgação/ Assessoria

A Prefeitura de Aquidauana oferece uma oportunidade única para os contribuintes que desejam iniciar 2024 sem pendências fiscais. Chegou o Refis 2023, a última chance do ano para zerar débitos com o município.

Para aqueles que optarem pelo pagamento à vista, há um atrativo desconto de 100% em multas e juros, proporcionando uma solução rápida e econômica. Se preferir parcelar, as vantagens continuam: desconto de 90% em até 3 vezes e 80% em até 6 vezes.

Entretanto, é importante agir com celeridade, pois o prazo se encerra no dia 28 de dezembro. Não perca a oportunidade de regularizar sua situação e começar o próximo ano com tranquilidade. O Refis 2023 é a chance dos moradores em débito ficarem em dia com Aquidauana.