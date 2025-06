Reforma de pontes na Aldeia Limão Verde são concluídas em Aquidauana

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, concluiu na última sexta-feira (13) a reforma de duas pontes de madeira localizadas em estradas vicinais que atendem a Aldeia Limão Verde.



As estruturas são essenciais para garantir o acesso dos moradores e o escoamento da produção agrícola local, realizada por famílias indígenas da região. As obras atenderam a uma demanda apresentada pela comunidade e foram autorizadas pelo prefeito Mauro do Atlântico, após tomar conhecimento da situação das pontes.



“São ações que fazem a diferença no dia a dia da nossa gente. Garantir a trafegabilidade nessas estradas é uma forma de valorizar e respeitar as comunidades indígenas e seu modo de vida e, claro, garantir passagem com segurança por esses locais”, afirmou o prefeito.



O cacique Ademilson Souza, em nome da comunidade da Aldeia Limão Verde, agradeceu à prefeitura pela realização das obras. “As reformas representam mais segurança para os moradores e melhores condições para o transporte, deslocamento de famílias e o escoamento da produção local”, destacou.

