Reforma do museu de arte Pantaneira está a todo vapor

Ronald Regis - O Pantaneiro

A reforma do museu de arte Pantaneira "Manoel Antônio Paes de Barros" está a todo vapor em Aquidauana.

O valor da obra é R$ 292.435,14. Todos os recursos são oriundos da prefeitura da Cidade, mas a obra está sendo executada por uma empresa terceirizada.

Os trabalhos foram iniciados em 15 de junho de 2022 e serão entregues no próximo mês de fevereiro.

Um pouco da história do museu:

A criação do museu Arte Pantaneira Manoel Antônio Paes de Barros deu-se pelo interesse de Dona Virginia Vargas, esposa de um dos fundadores da cidade, o senhor Manoel Antônio Paes de Barros.

A preservação do museu, que foi construído em 1918, pelo engenheiro Nicola Cicalise, para ser residência do Sr. Manoel Antônio Paes de Barros e a partir de 1949 abrigou secretarias, banco, quartel, fórum, asilo, escola e atualmente pertence ao município, abrigando o Museu de Arte Pantaneira Manoel Antônio Paes de Barros.

O museu conta com um amplo acervo com temas diferenciados, nele encontramos vários objetos com o acervo da história da princesa do Sul.