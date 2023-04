Reforma geral do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz é autorizada em Aquidauana

Divulgação

A reforma geral de todo o Hospital Regional Dr. Estácio Muniz foi autorizada em Aquidauana.

A informação foi divulgada na manhã de hoje, dia 4, na página do prefeito Odilon Ribeiro.

" Assinei a ordem de serviço e já na próxima semana a empresa se instalará para iniciar os serviços. Essa reforma é um sonho de toda a nossa população, dos funcionários do hospital e é uma das minhas prioridades neste mandato. Lutamos muito organizar um projeto que contemplasse todo o hospital, que seja uma reforma sem paralisar atendimentos e sem penalizar o fluxo das equipes lá dentro", escreveu na página.

"Depois do projeto pronto, fui atrás da parceria do Governo do Estado. Conquistamos com o nosso parceiro, governador Eduardo Riedel quase R$ 9 milhões e vamos investir mais R$ 800 mil reais de recursos próprios para tocar essa obra.

A saúde de Aquidauana merece esse investimento! Quero muito realizar esse sonho de entregar um hospital todo reformado, mais bonito, organizado e moderno para os aquidauanenses e todos os pacientes das cidades da região que aqui são atendidos", finalizou