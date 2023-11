Reforma na Ponte Velha, em Aquidauana, chega a 70% de conclusão

Obras na Ponte Velha / Ronald Regis / O Pantaneiro

A Ponte Velha, que conecta os municípios de Aquidauana e Anastácio, está passando por uma substituição completa do assoalho de madeira pelo aço Sac-350 corten. Conforme apurado pelo O Pantaneiro, a obra está 70% concluída.

Segundo o engenheiro da Eco Pontes, Juliano Pontarolo, o andamento da reforma está dentro do planejamento. "Entre 65% e 70% já executada e em breve deve chegar à conclusão".

Juliano explica ainda que mais de 50% dos módulos já foram instalados, além da parte da estrutura que está pronta para receber a montagem e depois, soldagem. "Depois da solda dos módulos vem a parte dos acabamentos, que são placas metálicas para melhorar o conforto do usuário para não ter trepidação, para não ter impacto e fique no mesmo nível".

Trabalhador da empresa Eco Pontes - Ronald Regis / O Pantaneiro

Assim, conforme o engenheiro, a equipe de trabalho está fazendo tudo com cuidado para que a ponte tem uma solução definitiva. "Que dê praticidade e segurança aos usuários".

A ponte foi interditada pela Prefeitura de Aquidauana no dia 16 de outubro, inclusive a passarela de pedestres, para que a reforma pudesse acontecer.



A obra de substituição do madeiramento é custeada integralmente pela Prefeitura de Aquidauana, com recursos próprios e está orçada em cerca de R$ 797 mil reais.