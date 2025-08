Região de Aquidauana se despede de Itamar, ícone do rodeio, após acidente rural

Reprodução redes sociais

A região de Aquidauana e Terenos se despediu neste sábado (2) de um de seus grandes nomes do campo e do rodeio. Faleceu aos 40 anos Itamar, criador de touros para montaria e importante incentivador do esporte na região.

Itamar era conhecido por seu amor pelos animais e pelo envolvimento ativo nas arenas e nos bastidores dos rodeios locais. Sua atuação foi essencial para manter viva essa tradição cultural no interior sul-mato-grossense, ajudando a impulsionar talentos e fortalecer o esporte ao longo dos anos.

Infelizmente, na tarde de sexta-feira (1º), ele sofreu um grave acidente em uma propriedade rural na região do Córrego Seco, em Aquidauana. Segundo informações, Itamar estava embarcando gado quando uma vaca teria batido na lateral do embarcador. A tábua se soltou e o atingiu na altura do abdômen. No momento do acidente, ele estava do lado de fora da estrutura.

Socorrido imediatamente, foi encaminhado ao Hospital Regional de Aquidauana, onde passou por uma cirurgia de emergência na manhã de sábado. Apesar dos esforços da equipe médica, Itamar não resistiu aos ferimentos.

Ele deixa um filho e será lembrado não apenas por sua atuação no rodeio, mas também pela generosidade, alegria e amizade que marcou sua convivência com todos que o conheceram.

