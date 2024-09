Reinauguração do Viveiro Municipal marca véspera do Dia da Árvore em Aquidauana

Divulgação / Agecom

Na manhã desta sexta-feira, 21, o Viveiro Municipal de Aquidauana foi reinaugurado no Parque da Lagoa Comprida, um evento especial que antecede o Dia da Árvore e o início da primavera. A estrutura do viveiro havia sido destruída no ano passado, quando uma forte ventania derrubou uma árvore de grande porte, causando danos significativos, incluindo a perda de várias mudas, que tiveram de ser doadas com urgência.

A reconstrução do viveiro custou cerca de R$ 140 mil, provenientes de recursos municipais. O novo espaço agora conta com melhorias significativas, como maior área de plantio, proteção no solo, bancadas com tampão em tela, paisagismo renovado e um moderno sistema de irrigação automatizado.

Durante a cerimônia, o prefeito Odilon Ribeiro ressaltou a importância do viveiro para a comunidade. “Estamos entregando um viveiro moderno, bonito, que vai contribuir ainda mais com o meio ambiente do nosso município. Esse espaço será fundamental para a substituição de árvores que estão causando danos nas áreas urbanas por espécies mais adequadas, além de incentivar o plantio de árvores frutíferas”, disse o prefeito.

Prefeito Odilon Ribeiro em seu discurso - Foto: Agecom/Divulgação

O viveiro também faz parte de um projeto mais amplo de revitalização do Parque da Lagoa Comprida, que incluirá áreas de lazer, quadras esportivas, pistas de caminhada e ciclismo iluminadas. Segundo o prefeito, o parque está se tornando um grande complexo ambiental, cultural e esportivo, com obras em andamento que deverão transformar o local em um importante espaço de convivência para a população.

Com a reinauguração, o viveiro já está em operação, doando mudas para a comunidade local, em um esforço conjunto para tornar a cidade mais arborizada e sustentável, especialmente em um período de altas temperaturas. O prefeito finalizou convidando a população a conhecer o novo espaço e a participar ativamente das ações de plantio.

Nova estrutura do Viveiro Municipal - Foto: Agecom/Divulgação

Eronilda Moreira, responsável pelo Viveiro Municipal, também falou sobre a reinauguração.

“Hoje é um dia de muita alegria, porque foi de muita tristeza quando caiu, A gente não perdeu as mudas, a gente liberou pro pessoal mais de 4.500 mudas, e a gente não ficou sem fazer elas, num canto aqui do nosso pequeno espaço a gente continuou cultivando, tanto que a gente tem mais de 350 prontas, fora essas que estão sendo distribuídas hoje num evento, mas já plantamos mais de 3.500, daqui a 15 dias elas já estarão prontas pra fazer o transplante, as pessoas vão poder vir direto. Diretamente até o Viveiro para pegar duas mudas. A partir de novembro, as pessoas terão direito a cinco mudas por pessoa. A gente triplicará, aumentar bastante mesmo a quantidade de mudas, agora para o povo poder arborizar mais a nossa cidade."

