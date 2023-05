Relíquias de carros antigos irão chegar em Aquidauana, para fazer uma grande festa na cidade

7º Encontro de Relíquias de Aquidauana 9, 10 e 11 de junho / O Pantaneiro

Nos dias 9,10 e 11 de junho a diversão das famílias será no maior evento do município. É o 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana. Uma diversão com entrada gratuita, que vai acontecer na Avenida Pantaneta, no Bairro Alto, da cidade. Além das relíquias que estarão expostas, shows musicais irão animar o público nesses três dias de muita festa e confraternização. Uma infraestrutura especial, com segurança, praça de alimentação e banheiro, para conforto do público que vai chegar para uma diversão inesquecível.